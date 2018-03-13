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exclusive / Экономика

Жителям Прикамья заменили лифты в долг
Для безопасности жителей Прикамья в Фонде капремонта решили осуществить замену лифтов в долг. В ведомстве объяснили, что в счет будущих взносов от граждан проводились необходимые эксплуатационные мероприятия.

Жителям Прикамья заменили лифты в долг


В 2017-2018 годах Фонд капремонта планировал поменять в 190 домах 486 лифтов. Имеются сведения, что 368 лифтов уже заменили. Кроме того, 278 новых кабин уже используются. По предположениям специалистов, в ближайшем будущем, другие 90 лифтов запустят в эксплуатацию.

Эксперты информируют, что цена одного лифта равна 2 млн рублей. В домах эксплуатировались кабины угрожающие безопасности граждан. По этой причине было принято решение осуществить замену лифтового оборудования в долг, а именно в счет будущих взносов.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 10:43
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