Жителям Прикамья заменили лифты в долг
Для безопасности жителей Прикамья в Фонде капремонта решили осуществить замену лифтов в долг. В ведомстве объяснили, что в счет будущих взносов от граждан проводились необходимые эксплуатационные мероприятия.
В 2017-2018 годах Фонд капремонта планировал поменять в 190 домах 486 лифтов. Имеются сведения, что 368 лифтов уже заменили. Кроме того, 278 новых кабин уже используются. По предположениям специалистов, в ближайшем будущем, другие 90 лифтов запустят в эксплуатацию.
Эксперты информируют, что цена одного лифта равна 2 млн рублей. В домах эксплуатировались кабины угрожающие безопасности граждан. По этой причине было принято решение осуществить замену лифтового оборудования в долг, а именно в счет будущих взносов.
В 2017-2018 годах Фонд капремонта планировал поменять в 190 домах 486 лифтов. Имеются сведения, что 368 лифтов уже заменили. Кроме того, 278 новых кабин уже используются. По предположениям специалистов, в ближайшем будущем, другие 90 лифтов запустят в эксплуатацию.
Эксперты информируют, что цена одного лифта равна 2 млн рублей. В домах эксплуатировались кабины угрожающие безопасности граждан. По этой причине было принято решение осуществить замену лифтового оборудования в долг, а именно в счет будущих взносов.
Автор: Элана Ал-Лами