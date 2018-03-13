Бывшая девушка Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро
Модель Жизель Бюндхен, бывшая девушка знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, приняла участие в необычной фотосессии. Она стала лицом коллекции уличной одежды модного бренда Rosa Cha.
Съёмка проводилась в метро. Снимки с фотосессии для рекламной кампании опубликованы в Instagram 37-летней модели.
К слову, Жизель Бюндхен является одной из высокооплачиваемых манекенщиц мира. Ее состояние оценивается в 30 миллионов долларов. Вряд ли бывшая девушка Ди Каприо часто спускается в метро. Однако ради работы она решилась на этот шаг.
Несмотря на то, что на Бюндхен была надета одежда знаменитого бренда, получилось передать нужный контраст. Впрочем, такого эффекта и ожидали организаторы.
Съёмка проводилась в метро. Снимки с фотосессии для рекламной кампании опубликованы в Instagram 37-летней модели.
К слову, Жизель Бюндхен является одной из высокооплачиваемых манекенщиц мира. Ее состояние оценивается в 30 миллионов долларов. Вряд ли бывшая девушка Ди Каприо часто спускается в метро. Однако ради работы она решилась на этот шаг.
Несмотря на то, что на Бюндхен была надета одежда знаменитого бренда, получилось передать нужный контраст. Впрочем, такого эффекта и ожидали организаторы.
Автор: Валерия Орлова