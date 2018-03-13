Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни
Актер Олег Граф, снявшийся в сериалах «Универ. Новая общага» и «Ложь во спасение», скончался на 50-м году жизни. К текущему моменту сведения о возможных причинах смерти российского исполнителя отсутствуют.
Олег Граф в 1991 году учился в созданной студии при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Спустя некоторое время артист ушел из профессии, однако потом прошел обучение в Москве. В основном знаменитости доставались роли второго плана. За весь творческий период он взял участие в съемках множества фильмов и сериалов. Зрители могли видеть его в кинопроектах «Дело врачей», «Сельский учитель», «Требуется вождь» и «Пятая стража».
Олег Граф часто появлялся в постановках на сцене Театра на Бутырке. Также артист попробовал свои силы в режиссуре и создал спектакли «Олимпиада», «Про непослушного Зайчонка» и «Воспитанница».
Олег Граф в 1991 году учился в созданной студии при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Спустя некоторое время артист ушел из профессии, однако потом прошел обучение в Москве. В основном знаменитости доставались роли второго плана. За весь творческий период он взял участие в съемках множества фильмов и сериалов. Зрители могли видеть его в кинопроектах «Дело врачей», «Сельский учитель», «Требуется вождь» и «Пятая стража».
Олег Граф часто появлялся в постановках на сцене Театра на Бутырке. Также артист попробовал свои силы в режиссуре и создал спектакли «Олимпиада», «Про непослушного Зайчонка» и «Воспитанница».
Автор: Татьяна Кравченко