Эксперты заставили роботов транслировать порно и требовать биткоины
Эксперты компании IOActive обнаружили, что робот-продавец Pepper подвержен опасным хакерским атакам. В частности, его можно заставить транслировать порно или требовать биткоины.
Эксперты создали инструмент, посредством которого можно осуществлять взлом роботов производства компании SoftBank Robotics. В случае, если это удастся злоумышленникам, они смогут без труда выводить на экран “продавца” Pepper кадры эротического содержания или даже заниматься вымогательством биткоинов в качестве выкупа. Чтобы вернуть контроль над роботом, уверены специалисты, могут потребоваться недели, и за это время его владельцы успеют потерять деньги. Сбросить разработку до заводских настроек тоже станет непростой задачей, а значит размер выкупа окажется больше, чем при стандартных хакерских атаках.
SoftBank Robotics успела по всему миру продать свыше 10 тысяч экземпляров Pepper, и некоторые из них трудятся в достаточно крупных торговых сетях. Например, в США “машины” используют такие фирмы, как Sprint и Pizza Hut. Стоимость одного указанного робота составляет порядка 9 тысяч долларов.
Эксперты создали инструмент, посредством которого можно осуществлять взлом роботов производства компании SoftBank Robotics. В случае, если это удастся злоумышленникам, они смогут без труда выводить на экран “продавца” Pepper кадры эротического содержания или даже заниматься вымогательством биткоинов в качестве выкупа. Чтобы вернуть контроль над роботом, уверены специалисты, могут потребоваться недели, и за это время его владельцы успеют потерять деньги. Сбросить разработку до заводских настроек тоже станет непростой задачей, а значит размер выкупа окажется больше, чем при стандартных хакерских атаках.
SoftBank Robotics успела по всему миру продать свыше 10 тысяч экземпляров Pepper, и некоторые из них трудятся в достаточно крупных торговых сетях. Например, в США “машины” используют такие фирмы, как Sprint и Pizza Hut. Стоимость одного указанного робота составляет порядка 9 тысяч долларов.
Автор: Марина Вебер