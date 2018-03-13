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Ирина Аллегрова разочаровала публику на концерте в Санкт-Петербурге
Известная певица Ирина Аллегрова разочаровала публику на концерте в Санкт-Петербурге. Выступление проходило в Ледовом дворце, однако зрители остались недовольны проведенным вечером, о чем сообщили в своих комментариях в соцсетях.

Ирина Аллегрова разочаровала публику на концерте в Санкт-Петербурге


Неприятности начались еще до начала концерта, так как Ирине Аллегровой пришлось перенести его на день позже от запланированной даты. При этом, зрители, собравшиеся в зале, ожидали услышать известные хиты исполнительницы, а вместо этого певица исполнила свои новые и незнакомые песни. Недовольство публики вылилось в громкий скандал в соцсетях, когда одни пользователи выражали свое возмущение, а другие защищали свою любимицу.

Более того, по словам зрителей, Ирина Аллегрова не показала яркое шоу, и за все выступление только один раз сменила наряд. Разочарованный народ прямо во время концерта уходил из зала, поэтому он оказался наполовину пуст. Негодование публики вызвано еще и тем, что Аллегрова исполняла некоторые песни под фонограмму, притом, что подобные концерты должны предоставлять зрителю живой звук. Тем не менее, верные фанаты звезды остались довольны ее выступлением, заявив, что их любимица старается идти вперед, постоянно обновляя свой репертуар.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 12:25
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