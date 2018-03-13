В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили освободить от НДФЛ
На онлайн-портале общественных инициатив предложили, чтобы доходы от сдачи жилья в аренду на территории России освободили от НДФЛ. Если призыв наберет 100 тысяч подписей, его направят на рассмотрение экспертной группе федерального уровня.
Автор проекта призывает внести в налоговый кодекс поправку, которая бы исключала НДФЛ в случае, если недвижимость сдается в аренду для проживания других особ. Сейчас уровень собираемости таких налогов крайне низкий, поскольку граждане занимаются сдачей жилья нелегально, чтобы таким образом обходить необходимость выплат в пользу государства. Кроме того, актуальны случаи, когда в арендованной жилплощади скрываются преступники, а это негативным образом отражается на общественной безопасности.
Инициатор предложения убежден, что утверждение указанной меры позволит сократить количество в России нелегалов, скрывающихся от стражей порядка, а стоимость аренды недвижимости для проживания постепенно начнет снижаться. Голосование за вышеупомянутую инициативу будет продолжаться до марта 2019 года, и всего необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.
Автор проекта призывает внести в налоговый кодекс поправку, которая бы исключала НДФЛ в случае, если недвижимость сдается в аренду для проживания других особ. Сейчас уровень собираемости таких налогов крайне низкий, поскольку граждане занимаются сдачей жилья нелегально, чтобы таким образом обходить необходимость выплат в пользу государства. Кроме того, актуальны случаи, когда в арендованной жилплощади скрываются преступники, а это негативным образом отражается на общественной безопасности.
Инициатор предложения убежден, что утверждение указанной меры позволит сократить количество в России нелегалов, скрывающихся от стражей порядка, а стоимость аренды недвижимости для проживания постепенно начнет снижаться. Голосование за вышеупомянутую инициативу будет продолжаться до марта 2019 года, и всего необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.
Автор: Марина Вебер