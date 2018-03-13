Пользователи Сети предложили писать на надгробиях последнее сообщение умершего
Автор комиксов Дэн Макдейд рассказал об идее писать на надгробиях последнее сообщение, которое было на телефоне у умершего. Пользователи Сети сразу распространили это предложение и опубликовали свои варианты.
На странице в соцсети Twitter британец Дэн Макдейд выставил фотографию надгробия и заявил, что на нем может быть последнее сообщение. На его камне «красовалась» бы надпись: «Скоро буду». Другие же пользователи Сети также написали свои СМС, например: «Я переезжаю в ад» или «Такого я не ожидал». Предложение автора комиксов стало настоящим развлечением для многих юзеров.
Ранее в Сети запустили флешмоб со снимками отрезанных голов.
На странице в соцсети Twitter британец Дэн Макдейд выставил фотографию надгробия и заявил, что на нем может быть последнее сообщение. На его камне «красовалась» бы надпись: «Скоро буду». Другие же пользователи Сети также написали свои СМС, например: «Я переезжаю в ад» или «Такого я не ожидал». Предложение автора комиксов стало настоящим развлечением для многих юзеров.
Ранее в Сети запустили флешмоб со снимками отрезанных голов.
Автор: Татьяна Кравченко