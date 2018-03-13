Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин в шоке от диагноза бесплодие
Егор Холявин неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов в погоне за идеальной внешностью. Целью мужчины было получить звание первого признанного в России Кена. Однако в настоящее время экс-участник скандального проекта «Дом-2» в шоке от диагноза бесплодие, который ему угрожает.
Холявин мечтал похвастаться прекрасным внешним видом и 13 раз пользовался услугами пластических хирургов. Такие процедуры оставили отпечаток на здоровье шоумена. Ранее в Сети появились слухи о том, что 30-летнему участнику долгоиграющей телестройки «Дом-2» поставили неутешительный диагноз – бесплодие.
Егор Холявин заявил, что к такой ситуации привели многочисленные пластические операции, на которые решался несостоявшийся «российский Кен». Сейчас медики объяснили звезде телеэкранов, что ему необходимо на протяжении трех месяцев пролечиться. После курса лечения будут проведены необходимые анализы, которые покажут, подтвердятся ли опасения врачей.
Экс-участник «Дома-2» очень стремился обрести идеальное подтянутое тело. Однако за короткий промежуток времени расслабился и набрал 25 кг, несмотря на старания докторов. Теперь Холявину предстоит заниматься спортом под наблюдением тренера, чтобы вновь обрести желаемую форму.
Напомним, у Егора Холявина из-за набора веса расходятся швы.
Холявин мечтал похвастаться прекрасным внешним видом и 13 раз пользовался услугами пластических хирургов. Такие процедуры оставили отпечаток на здоровье шоумена. Ранее в Сети появились слухи о том, что 30-летнему участнику долгоиграющей телестройки «Дом-2» поставили неутешительный диагноз – бесплодие.
Егор Холявин заявил, что к такой ситуации привели многочисленные пластические операции, на которые решался несостоявшийся «российский Кен». Сейчас медики объяснили звезде телеэкранов, что ему необходимо на протяжении трех месяцев пролечиться. После курса лечения будут проведены необходимые анализы, которые покажут, подтвердятся ли опасения врачей.
Экс-участник «Дома-2» очень стремился обрести идеальное подтянутое тело. Однако за короткий промежуток времени расслабился и набрал 25 кг, несмотря на старания докторов. Теперь Холявину предстоит заниматься спортом под наблюдением тренера, чтобы вновь обрести желаемую форму.
Напомним, у Егора Холявина из-за набора веса расходятся швы.
Автор: Элана Ал-Лами