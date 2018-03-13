Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин в шоке от диагноза бесплодие
Егор Холявин неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов в погоне за идеальной внешностью. Целью мужчины было получить звание первого признанного в России Кена. Однако в настоящее время экс-участник скандального проекта «Дом-2» в шоке от диагноза бесплодие, который ему угрожает.

Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин в шоке от диагноза бесплодие


Холявин мечтал похвастаться прекрасным внешним видом и 13 раз пользовался услугами пластических хирургов. Такие процедуры оставили отпечаток на здоровье шоумена. Ранее в Сети появились слухи о том, что 30-летнему участнику долгоиграющей телестройки «Дом-2» поставили неутешительный диагноз – бесплодие.

Егор Холявин заявил, что к такой ситуации привели многочисленные пластические операции, на которые решался несостоявшийся «российский Кен». Сейчас медики объяснили звезде телеэкранов, что ему необходимо на протяжении трех месяцев пролечиться. После курса лечения будут проведены необходимые анализы, которые покажут, подтвердятся ли опасения врачей.

Экс-участник «Дома-2» очень стремился обрести идеальное подтянутое тело. Однако за короткий промежуток времени расслабился и набрал 25 кг, несмотря на старания докторов. Теперь Холявину предстоит заниматься спортом под наблюдением тренера, чтобы вновь обрести желаемую форму.

Напомним, у Егора Холявина из-за набора веса расходятся швы.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 12:06
Читайте также
Депутаты Верховной рады займутся тотальной
Центробанк планирует ужесточить правила учета
Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
В России набирает популярность аномальный туризм
Запорожская АЭС купила детали в России
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Власти США определились, кому выдадут тело
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 13:45 Депутаты Верховной рады займутся тотальной украинизацией
13.03, 13:38 Житель Петербурга сломал знакомому нос из-за котенка
13.03, 13:37 В бенчмарке Geekbench засветился ASUS ZenFone 5 Max с
13.03, 13:30 Центробанк планирует ужесточить правила учета залогов по
13.03, 13:22 Самый богатый человек мира сделает путешествия в космос
13.03, 13:15 Американские ученые выяснили, кто зависим от соцсетей и
13.03, 13:04 Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
13.03, 12:59 В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5
13.03, 12:53 В Будапеште заработал первый в Европе “умный отель”
13.03, 12:46 Внешность китайской ведущей Ян Дан не меняется уже 22
13.03, 12:40 В Сети обсуждают опубликованное письмо-завещание
13.03, 12:32 В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
13.03, 12:25 Ирина Аллегрова разочаровала публику на концерте в
13.03, 12:17 Эксперт назвал американский MacBook лучше российского
13.03, 12:16 Ученые рассказали о неожиданной причине депрессии
13.03, 12:10 Житель Омска до смерти избил мать и выбросил ее в
13.03, 12:06 Экс-участник «Дом-2» Егор Холявин в шоке от диагноза
13.03, 12:00 В России набирает популярность аномальный туризм
13.03, 11:52 Lada Vesta уступила лидерство Kia Rio по продажам за
13.03, 11:47 Запорожская АЭС купила детали в России