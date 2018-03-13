Житель Приморья угрожал полицейским гранатой, заперевшись в авто
На территории Приморья местный житель закрыл себя в авто, угрожая сотрудникам полиции гранатой. Отмечается, что на момент происшествия гражданин находился в нетрезвом состоянии.
Инцидент отмечен накануне в Новоникольске, одном из населенных пунктов Уссурийского городского округа. Стражи порядка преследовали мужчину, который выступал в качестве подозреваемого в совершении кражи. Гражданин решил оказать сопротивление правоохранителям, поэтому заперся в авто и начал угрожать представителям МВД Приморья предметом, похожим на гранату. Мужчина был нетрезв и выдвигал ряд требований, однако впоследствии его все же удалось задержать.
Оказалось, что имевшаяся при нем граната являлась учебной, а сам житель Приморского края в прошлом несколько раз был судим. В его отношении СКР региона возбудил уголовное делопроизводство, а сейчас продолжается расследование инцидентов с участием задержанного. Детали следствия источниками в МВД пока не разглашаются.
Ранее в Приморье задержали нетрезвого водителя на угнаном авто.
Инцидент отмечен накануне в Новоникольске, одном из населенных пунктов Уссурийского городского округа. Стражи порядка преследовали мужчину, который выступал в качестве подозреваемого в совершении кражи. Гражданин решил оказать сопротивление правоохранителям, поэтому заперся в авто и начал угрожать представителям МВД Приморья предметом, похожим на гранату. Мужчина был нетрезв и выдвигал ряд требований, однако впоследствии его все же удалось задержать.
Оказалось, что имевшаяся при нем граната являлась учебной, а сам житель Приморского края в прошлом несколько раз был судим. В его отношении СКР региона возбудил уголовное делопроизводство, а сейчас продолжается расследование инцидентов с участием задержанного. Детали следствия источниками в МВД пока не разглашаются.
Ранее в Приморье задержали нетрезвого водителя на угнаном авто.
Автор: Марина Вебер