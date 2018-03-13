На Ставрополье спасатели защитили женщину с ребенком от змеиной семьи
На Ставрополье спасатели ПАСС СК защитили женщину с ребенком от змеиной семьи, проживавшей под деревянными полами. Местная жительница заметила пресмыкающееся у себя на кухне и позвонила в экстренные службы.
Оказалось, змея выползла из-под пола и направилась в сторону хозяйки дома. Женщина испугалась и побежала за ребенком, а уже на улице вызвала спасателей. По словам Сергея Денисенко, занимающего должность руководителя ПАСС СК, пресмыкающееся вело себя достаточно агрессивно, однако специалистам удалось его поймать и уничтожить. После проверки оказалось, что в постройке находилось целое гнездо.
Появление змей на Ставрополье связывают с теплой погодой. После зимней спячки пресмыкающееся обычно вылезает из убежищ, а затем может нападать на людей.
Ранее в Австралии мужчина перепутал ядовитую змею с зарядкой от телефона.
Оказалось, змея выползла из-под пола и направилась в сторону хозяйки дома. Женщина испугалась и побежала за ребенком, а уже на улице вызвала спасателей. По словам Сергея Денисенко, занимающего должность руководителя ПАСС СК, пресмыкающееся вело себя достаточно агрессивно, однако специалистам удалось его поймать и уничтожить. После проверки оказалось, что в постройке находилось целое гнездо.
Появление змей на Ставрополье связывают с теплой погодой. После зимней спячки пресмыкающееся обычно вылезает из убежищ, а затем может нападать на людей.
Ранее в Австралии мужчина перепутал ядовитую змею с зарядкой от телефона.
Автор: Татьяна Кравченко