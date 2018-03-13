В Сети обсуждают опубликованное письмо-завещание покойного Олега Табакова
В Сети обсуждают письмо-завещание покойного Олега Табакова, которое якобы артист составил во время жизни. Согласно опубликованному материалу, место художественного руководителя в театре, которое ранее занимал покойный артист, достанется помощнику Табакова Евгению Писареву.
По данным СМИ, Евгений Писарев в настоящий момент занимает должность худрука Московского драмтеатра имени Пушкина, а во время интервью заявил, что не знаком с письмом-завещанием. Более того, режиссер отметил, что не намерен менять должность, так как нынешнее место работы его полностью устраивает.
Некоторые издания высказывают предположение, что должность Табакова может занять его ученик Владимир Машков, который длительное время играл в данном театре и поставил несколько постановок на театральной сцене. Сам Машков отказался комментировать данные сведения, так же как и любую информацию о работе и смерти Олега Табакова.
По данным СМИ, Евгений Писарев в настоящий момент занимает должность худрука Московского драмтеатра имени Пушкина, а во время интервью заявил, что не знаком с письмом-завещанием. Более того, режиссер отметил, что не намерен менять должность, так как нынешнее место работы его полностью устраивает.
Некоторые издания высказывают предположение, что должность Табакова может занять его ученик Владимир Машков, который длительное время играл в данном театре и поставил несколько постановок на театральной сцене. Сам Машков отказался комментировать данные сведения, так же как и любую информацию о работе и смерти Олега Табакова.
Автор: Татьяна Свиридова