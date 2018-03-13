Внешность китайской ведущей Ян Дан не меняется уже 22 года
В Китае Ян Дан является ведущей прогноза погоды на телеканале CCTV, однако ее внешность за 22 года практически не поменялась. Пользователи Сети предположили, что все выпуски были отсняты еще в 1996 году.
В соцсетях стал распространяться вирусный видеоролик, где Ян Дан появляется в выпусках прогноза погоды. На опубликованных кадрах китайская ведущая с каждым годом не стареет. На канале она работает уже 22 года, но ее внешность осталась практически неизменной. Впервые зрители увидели ее в 1996 году. Авторы записи хотели поздравить всех женщин с 8 марта, поэтому сделали подборку эпизодов.
Большое количество юзеров выросли, просматривая прогнозы погоды с Ян Дан. Многие удивились, почему за это время они постарели, а она нет. Ведущая не выглядит на свой возраст и даже становится моложе. Пользователи Сети пытаются узнать секрет китаянки.
В соцсетях стал распространяться вирусный видеоролик, где Ян Дан появляется в выпусках прогноза погоды. На опубликованных кадрах китайская ведущая с каждым годом не стареет. На канале она работает уже 22 года, но ее внешность осталась практически неизменной. Впервые зрители увидели ее в 1996 году. Авторы записи хотели поздравить всех женщин с 8 марта, поэтому сделали подборку эпизодов.
Большое количество юзеров выросли, просматривая прогнозы погоды с Ян Дан. Многие удивились, почему за это время они постарели, а она нет. Ведущая не выглядит на свой возраст и даже становится моложе. Пользователи Сети пытаются узнать секрет китаянки.
Автор: Татьяна Кравченко