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Самый богатый человек мира сделает путешествия в космос доступнее
Самый богатый человек мира Джефф Безос пообещал вложить большие средства в космические технологии. По его мнению, путешествия в космос должны стать более доступными для широкого круга людей.

Самый богатый человек мира сделает путешествия в космос доступнее


Хозяин крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon сделал столь многообещающее заявление на вручении премии имени Базза Олдрина, это один из астронавтов, побывавших на Луне. Ранее мультимиллиардер уже вложил 1 млрд долларов в создание ракет Blue Origin. Все свидетельствует о том, что на этом Джефф Безос не остановится и у него есть готовность тратить больше. Близко знающий его человек Фредрик Полсен заявил, что для осуществления мечты ему не жалко своего огромного состояния, кроме денег, которые он сохранил на старость своей маме.

Рыночная стоимость Amazon составляет 125 млрд долларов, а общее состояние знаменитости оценивается в 131 млрд, и оно выросло благодаря увеличению цены акций его интернет-сервиса.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 13:22
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