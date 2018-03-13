Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Технологии

Microsoft внедрит на Xbox эксклюзивную PC-технологию
Компания Microsoft намеревается внедрить на свои консоли Xbox эксклюзивную PC-технологию. Ожидается, что соответствующее обновление будет выпущено официально уже этой весной.

Microsoft внедрит на Xbox эксклюзивную PC-технологию

Рассказывая о планах Microsoft, представители компании признались, что на Xbox One наконец-то добавят технологию AMD FreeSync в версии 2.0. В частности, последняя заметно уменьшит задержку вывода изображения на экран, синхронизируя развертку с фреймрейтом. В итоге игрок получит максимально четкую картинку. На PC вышеуказанная технология доступна уже продолжительное время, а теперь оценить ее преимущества смогут и владельцы игровых приставок.

Помимо этого, Xbox One X обзаведется нативной поддержкой разрешения 2560х1440, и теперь сможет выводить картинку сразу в трех популярных форматах. В Microsoft также поделились и другими планами, отмечая, что обновления затронут не только консоли компании, но и ряд других продуктов. К примеру, браузер Microsoft Edge наконец-то получит обновление.

Ранее стало известно о новой функции ОС Windows 10.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:53
Читайте также
Багдасаров о заявлении Генштаба РФ по Сирии:
В России Минпромторг повысит утильсбор на
Депутаты Верховной рады займутся тотальной
Центробанк планирует ужесточить правила учета
Во Франции инженеры La Machine строят движущееся
В РФ доходы от сдачи жилья в аренду предложили
В России набирает популярность аномальный туризм
Запорожская АЭС купила детали в России
Жителям Прикамья заменили лифты в долг
В Госдуме предложили обязать СМИ указывать
Аналитики: В 2018 году лицензий лишатся 60 банков
СМИ: В Британии рассматривают возможность
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 15:50 Ученые: Курильщики чаще страдают от психрасстройств и
13.03, 15:41 Ученые из России помогут добывать больше нефти
13.03, 15:30 Компания Essential запатентовала переднюю камеру,
13.03, 15:29 В Москве клиент секс-шопа устроил в магазине тест-драв
13.03, 15:29 В Пермском крае из детсада сбежали дети
13.03, 15:20 Kia представила обновленный минивэн Carnival с новым
13.03, 15:11 Искусственный интеллект предсказал, какое порно будет
13.03, 15:03 Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили
13.03, 14:55 В Toyota извинились за слишком долгую работу над новой
13.03, 14:46 Дональд Трамп заблокировал сделку ключевого поставщика
13.03, 14:38 «Яндекс» позволил пользователям и компаниям создавать
13.03, 14:26 Обряд отпевания Олега Табакова будет закрытым по желанию
13.03, 14:22 Mitsubishi Eclipse Cross для рынка России оснастят
13.03, 14:15 Valve вводит платную подписку Dota Plus в игру Dota 2
13.03, 14:08 Багдасаров о заявлении Генштаба РФ по Сирии: «Правильно»
13.03, 14:00 В России Минпромторг повысит утильсбор на автомобили в
13.03, 13:53 Microsoft внедрит на Xbox эксклюзивную PC-технологию
13.03, 13:45 Депутаты Верховной рады займутся тотальной украинизацией
13.03, 13:44 Отец Жанны Фриске выставил на продажу подаренный
13.03, 13:38 Житель Петербурга сломал знакомому нос из-за котенка