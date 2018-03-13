Microsoft внедрит на Xbox эксклюзивную PC-технологию
Компания Microsoft намеревается внедрить на свои консоли Xbox эксклюзивную PC-технологию. Ожидается, что соответствующее обновление будет выпущено официально уже этой весной.
Рассказывая о планах Microsoft, представители компании признались, что на Xbox One наконец-то добавят технологию AMD FreeSync в версии 2.0. В частности, последняя заметно уменьшит задержку вывода изображения на экран, синхронизируя развертку с фреймрейтом. В итоге игрок получит максимально четкую картинку. На PC вышеуказанная технология доступна уже продолжительное время, а теперь оценить ее преимущества смогут и владельцы игровых приставок.
Помимо этого, Xbox One X обзаведется нативной поддержкой разрешения 2560х1440, и теперь сможет выводить картинку сразу в трех популярных форматах. В Microsoft также поделились и другими планами, отмечая, что обновления затронут не только консоли компании, но и ряд других продуктов. К примеру, браузер Microsoft Edge наконец-то получит обновление.
Ранее стало известно о новой функции ОС Windows 10.
Рассказывая о планах Microsoft, представители компании признались, что на Xbox One наконец-то добавят технологию AMD FreeSync в версии 2.0. В частности, последняя заметно уменьшит задержку вывода изображения на экран, синхронизируя развертку с фреймрейтом. В итоге игрок получит максимально четкую картинку. На PC вышеуказанная технология доступна уже продолжительное время, а теперь оценить ее преимущества смогут и владельцы игровых приставок.
Помимо этого, Xbox One X обзаведется нативной поддержкой разрешения 2560х1440, и теперь сможет выводить картинку сразу в трех популярных форматах. В Microsoft также поделились и другими планами, отмечая, что обновления затронут не только консоли компании, но и ряд других продуктов. К примеру, браузер Microsoft Edge наконец-то получит обновление.
Ранее стало известно о новой функции ОС Windows 10.
Автор: Марина Вебер