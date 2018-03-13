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«Яндекс» позволил пользователям и компаниям создавать чатботы для «Алисы»
«Яндекс» представляет площадку «Яндекс.Диалоги», разрешающую компаниям и пользователям разрабатывать сервисы или чатботы для голосового сервиса «Алисы». Специалисты интернет-компании объяснили, что сейчас функционирование платформы осуществляется в бета-режиме.

«Яндекс» позволил пользователям и компаниям создавать чатботы для «Алисы»


«Яндекс.Диалоги» предоставляют пользователям возможность разработать разнообразные умения для «Алисы». Сервису будет под силу сыграть в игру города или продемонстрировать прогноз погоды. Эксперты напоминают, что ранее только программисты «Яндекса» могли создавать такие сервисы, однако теперь любой человек с базовыми познаниями программирования может этому научиться. Созданные умения проходят модерацию и появляются в доступе в бета-версии «Алисы» с дальнейшей возможностью отправить навыки в «большую Алису».

Бизнесмены также могут подключаться к «Алисе», например, с платформой уже сотрудничает доставка цветов Flowwow. В качестве других партнеров выступают «Папа Джонс» (выбор и доставка пиццы) и HeadHunter, специализирующийся на подборе вакансий. Работа чатботов работает по принципу – бизнес выбирает ключевые слова, например, «Алиса, закажи папа Джонс», после этого происходит активация диалога с компанией «Папа Джонс».

Напомним, в «Яндексе» сообщили о закрытии сервиса «Фотки».

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 14:38
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