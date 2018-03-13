Депутаты Верховной рады займутся тотальной украинизацией страны
Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект, предусматривающий украинизацию всех сфер жизни общества и страны в целом. Также за нарушение и пренебрежение установленных правил будут предусмотрены наказания.
Разработкой закона об украинизации занимались члены партии «Народный фронт». Максим Бурбак, лидер данной фракции, потребовал внести документ в повестку ближайшим временем. Политики настаивают на скором рассмотрении и принятии проекта. Новинка собрала уже подписи 80 деятелей парламента. Граждане Украины должны использовать государственный язык во всех сферах общественной жизни. Нарушители могут получить наказание в виде трех лет лишения свободы.
Контроль за соблюдением правил будут осуществлять «языковые инспектора». В сфере образования украинский язык станет обязательным, как и для медицинской области. Все тексты для афиш должны быть написаны в соответствие с законопроектом. Правила переходят на магазины, парикмахерские и салоны. Нововведение коснется СМИ, бизнеса и судов. Авторы документа уверены, что такие меры поспособствуют развитию государственного языка.
Ранее Верховная рада утвердила законопроект об украинизации в сфере образования.
Разработкой закона об украинизации занимались члены партии «Народный фронт». Максим Бурбак, лидер данной фракции, потребовал внести документ в повестку ближайшим временем. Политики настаивают на скором рассмотрении и принятии проекта. Новинка собрала уже подписи 80 деятелей парламента. Граждане Украины должны использовать государственный язык во всех сферах общественной жизни. Нарушители могут получить наказание в виде трех лет лишения свободы.
Контроль за соблюдением правил будут осуществлять «языковые инспектора». В сфере образования украинский язык станет обязательным, как и для медицинской области. Все тексты для афиш должны быть написаны в соответствие с законопроектом. Правила переходят на магазины, парикмахерские и салоны. Нововведение коснется СМИ, бизнеса и судов. Авторы документа уверены, что такие меры поспособствуют развитию государственного языка.
Ранее Верховная рада утвердила законопроект об украинизации в сфере образования.
Автор: Татьяна Кравченко