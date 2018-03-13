Дональд Трамп заблокировал сделку ключевого поставщика Apple
Американский президент Дональд Трамп заблокировал сделку ключевого поставщика компании Apple. В президентском указе говорится о приобретении сингапурской Broadcom производителя микрочипов для Apple, компании Qualcomm.
В Белом доме пояснили, что причиной данного решения послужили соображения нацбезопасности. В случае заключения сделки, сумма достигла бы рекордного показателя в 117 млрд долларов. Издание Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп последовал рекомендациям Комитета иностранных инвестиций в США, сотрудники которого оценивают каждое крупное приобретение. Государственный орган предоставил главе США достаточно доказательств о вероятности появления угрозы безопасности страны из-за сингапурской компании.
В свою очередь представители Broadcom заявили о несогласии с решением американских властей. Сделка по покупке Qualcomm стала девятой по счету, которую заблокировал Трамп по рекомендации Комитета. Стоит отметить, что данная сделка в 20 раз больше по объемам, чем предыдущие восемь вместе взятые. Ранее, президент США встречался с руководством Broadcom, а в ходе переговоров обе стороны договорились о перенесении штаб-квартиры компании на территорию США. При этом, уступки компании оказались недостаточными для властей страны.
В Белом доме пояснили, что причиной данного решения послужили соображения нацбезопасности. В случае заключения сделки, сумма достигла бы рекордного показателя в 117 млрд долларов. Издание Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп последовал рекомендациям Комитета иностранных инвестиций в США, сотрудники которого оценивают каждое крупное приобретение. Государственный орган предоставил главе США достаточно доказательств о вероятности появления угрозы безопасности страны из-за сингапурской компании.
В свою очередь представители Broadcom заявили о несогласии с решением американских властей. Сделка по покупке Qualcomm стала девятой по счету, которую заблокировал Трамп по рекомендации Комитета. Стоит отметить, что данная сделка в 20 раз больше по объемам, чем предыдущие восемь вместе взятые. Ранее, президент США встречался с руководством Broadcom, а в ходе переговоров обе стороны договорились о перенесении штаб-квартиры компании на территорию США. При этом, уступки компании оказались недостаточными для властей страны.
Автор: Татьяна Свиридова