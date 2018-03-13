Житель Омска до смерти избил мать и выбросил ее в мусоропровод
В Омске 43-летний местный житель избил собственную мать, выбросил ее в мусоропровод, после чего отправился спать. От полученных травм 67-летняя гражданка скончалась, о чем сообщают СМИ со ссылкой на МВД города.
Предварительно, произошло все 8 марта, когда между 67-летней женщиной и ее сыном произошел конфликт. В ходе последнего 43-летний мужчина начал жестоко избивать родственницу. Пенсионерка пыталась спастись, выбежав на лестничную площадку, но подозреваемый ее догнал и продолжил избиение. Гражданка потеряла сознание, а мужчина решил, что она скончалась, поэтому выбросил тело в мусоропровод. После содеянного житель Омска просто отправился спать.
Потерпевшую обнаружили соседи, вызвавшие на место стражей порядка и скорую помощь. Медики пытались спасти 67-летней женщине жизнь, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, и в больнице пенсионерка скончалась. Подозреваемого сына покойной правоохранители оперативно задержали, и сейчас он находится под стражей. Также в его отношении возбуждено уголовное делопроизводство, продолжаются следственные мероприятия.
Предварительно, произошло все 8 марта, когда между 67-летней женщиной и ее сыном произошел конфликт. В ходе последнего 43-летний мужчина начал жестоко избивать родственницу. Пенсионерка пыталась спастись, выбежав на лестничную площадку, но подозреваемый ее догнал и продолжил избиение. Гражданка потеряла сознание, а мужчина решил, что она скончалась, поэтому выбросил тело в мусоропровод. После содеянного житель Омска просто отправился спать.
Потерпевшую обнаружили соседи, вызвавшие на место стражей порядка и скорую помощь. Медики пытались спасти 67-летней женщине жизнь, однако полученные травмы оказались слишком серьезными, и в больнице пенсионерка скончалась. Подозреваемого сына покойной правоохранители оперативно задержали, и сейчас он находится под стражей. Также в его отношении возбуждено уголовное делопроизводство, продолжаются следственные мероприятия.
Автор: Марина Вебер