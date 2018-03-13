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Отец Жанны Фриске выставил на продажу подаренный артистке автомобиль
Отец Жанны Фриске решил выставить на продажу автомобиль, подаренный им артистке в связи с рождением внука. Дмитрий Шепелев обратился к сотрудникам полиции и заявил, что «неизвестные мошенники» пытаются избавиться от транспорта, сообщает канал Mash.

Отец Жанны Фриске выставил на продажу подаренный артистке автомобиль


Новость о продаже автомобиля Жанны Фриске появилась якобы на специальном сайте. После проверки оказалось, что продавцом оказался родной отец российской исполнительницы, скончавшейся от онкологического заболевания. По словам Владимира Фриске, транспортное средство является его собственностью, которую он намерен вскоре поменять. По неподтвержденным данным, Дмитрия Шепелева задела случившаяся ситуация, так как авто частично принадлежит его сыну Платону.

На протяжении последних пару лет между родственниками Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым возникают конфликты. Телеведущий долгое время не разрешал родителям артистки видеться с собственным внуком. Мать певицы призналась, что очень редко встречается с Платоном.

Ранее сообщалось, что Шепелев рассказал сыну о «смерти» живой бабушки.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 13:44
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