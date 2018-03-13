В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5
На просторах Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5, где раскрываются некоторые особенности устройства. Ожидается, что девайс составит конкуренцию Xiaomi Redmi Note 5.
Официально релиз Lenovo S5 еще не состоялся, но имеются сведения, что он непременно получит металлический корпус. Кроме того, его оснастят некоторыми функциями ИИ, а также возможностью распознавания лица. Предварительно, смартфон имеет экран на 5,6 дюймов с разрешением Full HD+, а размер ОЗУ может колебаться от 4 до 6 Гб. Постоянная память соответственно составит 32 Гб и 64. Емкость аккумулятора девайса будет достигать 3000 мАч.
Других подробностей о всех функциях и особенностях Lenovo S5 в распоряжении инсайдеров пока нет. Ожидается, что широким массам смартфон представят уже 20 марта, что произойдет на территории Китая. О сроках выхода девайса в продажи данных нет, как и о его стоимости.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что на TENAA засветился смартфон Lenovo K520, который впоследствии должен оказаться безрамочным.
Официально релиз Lenovo S5 еще не состоялся, но имеются сведения, что он непременно получит металлический корпус. Кроме того, его оснастят некоторыми функциями ИИ, а также возможностью распознавания лица. Предварительно, смартфон имеет экран на 5,6 дюймов с разрешением Full HD+, а размер ОЗУ может колебаться от 4 до 6 Гб. Постоянная память соответственно составит 32 Гб и 64. Емкость аккумулятора девайса будет достигать 3000 мАч.
Других подробностей о всех функциях и особенностях Lenovo S5 в распоряжении инсайдеров пока нет. Ожидается, что широким массам смартфон представят уже 20 марта, что произойдет на территории Китая. О сроках выхода девайса в продажи данных нет, как и о его стоимости.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что на TENAA засветился смартфон Lenovo K520, который впоследствии должен оказаться безрамочным.
Автор: Марина Вебер