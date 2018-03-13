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В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5
На просторах Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5, где раскрываются некоторые особенности устройства. Ожидается, что девайс составит конкуренцию Xiaomi Redmi Note 5.

В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5

Официально релиз Lenovo S5 еще не состоялся, но имеются сведения, что он непременно получит металлический корпус. Кроме того, его оснастят некоторыми функциями ИИ, а также возможностью распознавания лица. Предварительно, смартфон имеет экран на 5,6 дюймов с разрешением Full HD+, а размер ОЗУ может колебаться от 4 до 6 Гб. Постоянная память соответственно составит 32 Гб и 64. Емкость аккумулятора девайса будет достигать 3000 мАч.

В Сети обнародован тизер нового смартфона Lenovo S5

Других подробностей о всех функциях и особенностях Lenovo S5 в распоряжении инсайдеров пока нет. Ожидается, что широким массам смартфон представят уже 20 марта, что произойдет на территории Китая. О сроках выхода девайса в продажи данных нет, как и о его стоимости.

Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что на TENAA засветился смартфон Lenovo K520, который впоследствии должен оказаться безрамочным.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:59
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