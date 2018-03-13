Kia представила обновленный минивэн Carnival с новым дизайном
Руководители компании Kia в Южной Корее представили обновленный минивэн Carnival, получивший новый дизайн и расширенный список оснащения. На «домашнем» рынке транспортное средство уже доступно для предзаказов.
От своего предшественника обновленный Kia Carnival отличается новым задним и передним бамперами, а также пересмотренной решеткой радиатора. Разработчики модернизировали модель светотехникой и противотуманными фарами в стиле «кубики льда». В интерьере изменений практически нет. Производители добавили модифицированную приборную панель. У клиентов есть возможность выбрать транспортное средств в 7-, 9- и 11-местном исполнениях.
Минивэн Kia Carnival получил 7-местный салон с креслами-оттоманками, имеющими подставки для ног. Под капотом разработчики установили 3,3-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный двигатели с мощностью в 280 и 220 лошадиных сил соответственно. Для модели стал доступен 8-диапазонный автомат. В список оснащения входят системы предотвращения столкновений и удержания в полосе движения. Также работать будет круиз-контроль вместе с камерой заднего вида. Стоимость новинки составляет 27 тысяч долларов.
Ранее Kia продемонстрировала дизайн седана Quoris.
От своего предшественника обновленный Kia Carnival отличается новым задним и передним бамперами, а также пересмотренной решеткой радиатора. Разработчики модернизировали модель светотехникой и противотуманными фарами в стиле «кубики льда». В интерьере изменений практически нет. Производители добавили модифицированную приборную панель. У клиентов есть возможность выбрать транспортное средств в 7-, 9- и 11-местном исполнениях.
Минивэн Kia Carnival получил 7-местный салон с креслами-оттоманками, имеющими подставки для ног. Под капотом разработчики установили 3,3-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный двигатели с мощностью в 280 и 220 лошадиных сил соответственно. Для модели стал доступен 8-диапазонный автомат. В список оснащения входят системы предотвращения столкновений и удержания в полосе движения. Также работать будет круиз-контроль вместе с камерой заднего вида. Стоимость новинки составляет 27 тысяч долларов.
Ранее Kia продемонстрировала дизайн седана Quoris.
Автор: Татьяна Кравченко