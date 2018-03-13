Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили из-за денег
Отец Владислава Галкина убежден, что его сына убили, хотя данную версию и отрицает официальное следствие. Поводом для расправы над актером, как считает его родственник Борис Галкин, могли стать деньги.
Галкин ушел из жизни еще восемь лет назад, но его семья до сих пор скорбит по актеру. Отец покойного в версию смерти сына, представленную следствием, не верит. Он убежден, что деятель стал жертвой расправы, но искать виновных стражи порядка почему-то отказываются. Среди причин случившегося родственник Галкина выделяет деньги. В частности, причиной нападения на сына могли стать 136 тысяч долларов, которые артист собирался потратить на ремонт квартиры.
Борис Галкин всячески пытался доказать собственную версию, для чего даже встречался с представителями МВД России. В ответ ему давали обещания все проверить, но никаких действия со стороны правоохранителей он не дождался. Сейчас возобновить следствие практически невозможно. Впрочем, мужчина убежден, что без наказания виновные в смерти его сына не останутся, поскольку “Бог все видит”.
Галкин ушел из жизни еще восемь лет назад, но его семья до сих пор скорбит по актеру. Отец покойного в версию смерти сына, представленную следствием, не верит. Он убежден, что деятель стал жертвой расправы, но искать виновных стражи порядка почему-то отказываются. Среди причин случившегося родственник Галкина выделяет деньги. В частности, причиной нападения на сына могли стать 136 тысяч долларов, которые артист собирался потратить на ремонт квартиры.
Борис Галкин всячески пытался доказать собственную версию, для чего даже встречался с представителями МВД России. В ответ ему давали обещания все проверить, но никаких действия со стороны правоохранителей он не дождался. Сейчас возобновить следствие практически невозможно. Впрочем, мужчина убежден, что без наказания виновные в смерти его сына не останутся, поскольку “Бог все видит”.
Автор: Марина Вебер