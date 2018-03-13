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Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили из-за денег
Отец Владислава Галкина убежден, что его сына убили, хотя данную версию и отрицает официальное следствие. Поводом для расправы над актером, как считает его родственник Борис Галкин, могли стать деньги.

Отец Владислава Галкина считает, что его сына убили из-за денег

Галкин ушел из жизни еще восемь лет назад, но его семья до сих пор скорбит по актеру. Отец покойного в версию смерти сына, представленную следствием, не верит. Он убежден, что деятель стал жертвой расправы, но искать виновных стражи порядка почему-то отказываются. Среди причин случившегося родственник Галкина выделяет деньги. В частности, причиной нападения на сына могли стать 136 тысяч долларов, которые артист собирался потратить на ремонт квартиры.

Борис Галкин всячески пытался доказать собственную версию, для чего даже встречался с представителями МВД России. В ответ ему давали обещания все проверить, но никаких действия со стороны правоохранителей он не дождался. Сейчас возобновить следствие практически невозможно. Впрочем, мужчина убежден, что без наказания виновные в смерти его сына не останутся, поскольку “Бог все видит”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:03
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