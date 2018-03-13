Valve вводит платную подписку Dota Plus в игру Dota 2
Компания Гейба Ньюэлла Valve разработала нововведения в игру Dota 2, отменив боевые пропуска. Теперь их заменит Dota Plus – это платная подписка за 240 руб в месяц, которая даст множество возможностей.
Оплатившие подписку игроки получают различные декоративные предметы за выполнение каждодневных квестов, геройские медальки за игровой прогресс, новый чат в виде колеса с уже готовыми ответами, испытания, имеющие повышенную сложность, обновленный магазин с доступными только подписчикам реликвиями, наборами, предметами, даже из прошедших сезонов. Будет доступна более подробная игровая статистика, помощь в выборе билда и предметов. В Dota 2 вернут Боевые кубки, бесплатные для владельцев Dota Plus. Победа в этих соревнованиях дает специальные осколки, смайлики, красивые эффекты профиля. Также можно будет посетить любой уголок доступного бесплатно ландшафта нынешнего сезона.
Dota Plus имеет как месячный, так и полугодовой, и годовой срок. За оплату 6 месяцев скидка 6%, за 12 месяцев, соответственно, уже 12%.
Оплатившие подписку игроки получают различные декоративные предметы за выполнение каждодневных квестов, геройские медальки за игровой прогресс, новый чат в виде колеса с уже готовыми ответами, испытания, имеющие повышенную сложность, обновленный магазин с доступными только подписчикам реликвиями, наборами, предметами, даже из прошедших сезонов. Будет доступна более подробная игровая статистика, помощь в выборе билда и предметов. В Dota 2 вернут Боевые кубки, бесплатные для владельцев Dota Plus. Победа в этих соревнованиях дает специальные осколки, смайлики, красивые эффекты профиля. Также можно будет посетить любой уголок доступного бесплатно ландшафта нынешнего сезона.
Dota Plus имеет как месячный, так и полугодовой, и годовой срок. За оплату 6 месяцев скидка 6%, за 12 месяцев, соответственно, уже 12%.
Автор: Северов Андрей