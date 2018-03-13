Искусственный интеллект предсказал, какое порно будет популярным в будущем
Сайт YouPorn, пользующийся огромной популярностью среди взрослой аудитории интернет-пользователей, при помощи искусственного интеллекта определил, какие порнографические ролики будут интересовать людей в будущем. Нейронная сеть методом анализа запросов вычислила лидеров тегов в 2018 году.
Ресурс YouPorn предполагает, что главными жанрами, которые будут интересовать любителей «клубнички», станут, кроме разнообразных вариантов высказываний со словом «сперма» (cum), имена главных персонажей фантастического блокбастера «Черная пантера». Помимо этого, искусственный интеллект сделал вывод, что на вершине популярности останутся фразы: «прыскай и плати», «зависший член» и «час немецкой мамы».
Нейронная сеть отмечает, что любителей порнофильмов могут заинтересовать и более экзотичные вариации видеороликов, смысл названий которых не настолько очевиден. На сайте YouPorn искусственный интеллект обращает внимание на высказывания в стиле «взрослый гаргазм» и «грандджоб». Все еще интересными остаются видео для пользователей Сети, главной героиней которых выступает порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс), пожелавшая баллотироваться в парламент США.
Ресурс YouPorn предполагает, что главными жанрами, которые будут интересовать любителей «клубнички», станут, кроме разнообразных вариантов высказываний со словом «сперма» (cum), имена главных персонажей фантастического блокбастера «Черная пантера». Помимо этого, искусственный интеллект сделал вывод, что на вершине популярности останутся фразы: «прыскай и плати», «зависший член» и «час немецкой мамы».
Нейронная сеть отмечает, что любителей порнофильмов могут заинтересовать и более экзотичные вариации видеороликов, смысл названий которых не настолько очевиден. На сайте YouPorn искусственный интеллект обращает внимание на высказывания в стиле «взрослый гаргазм» и «грандджоб». Все еще интересными остаются видео для пользователей Сети, главной героиней которых выступает порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс), пожелавшая баллотироваться в парламент США.
Автор: Элана Ал-Лами