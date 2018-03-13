Во Франции инженеры La Machine строят движущееся сказочное «дерево цапли»
Во Франции инженеры из компании La Machine намерены построить инновационное 35-метровое «дерево цапли», которое должно стать настоящим прорывом. На сегодняшний день специалисты пытаются собрать средства для реализации проекта.
Диаметр «дерева цапли» составит 50 метров, а высота – 35 метров. По словам французских инженеров, подобная работа стала для них вызовом. Над созданием скульптуры эксперты трудятся уже на протяжении 4 лет. Они захотели поделиться с обществом промышленным и техническим взрывом. Для успешной реализации проекта руководителям компании необходимо собрать 35 миллионов евро. Частично новинку будут финансировать частные корпорации и физические лица.
Для постройки «дерева цапли» открыли специальный фонд «Heron Tree Endowment Fund». Авторы проекта обратились к пользователям Сети с просьбой принять участие в создании уникальной скульптуры. Разработчики захотели оживить воображаемый мир и сделать новинку, которая «встретит» через столетие внуков нынешнего поколения. В Сети также опубликовали видеоролик, где частично показали свою работу.
На одной строительной площадки встретились инженеры, плотники и скульпторы. На сегодняшний день все прототипы и материалы находятся на стадии исследования. Руководители компании La Machine создают «живые» шоу по всему миру и собирают каждый раз более миллиона зрителей.
Диаметр «дерева цапли» составит 50 метров, а высота – 35 метров. По словам французских инженеров, подобная работа стала для них вызовом. Над созданием скульптуры эксперты трудятся уже на протяжении 4 лет. Они захотели поделиться с обществом промышленным и техническим взрывом. Для успешной реализации проекта руководителям компании необходимо собрать 35 миллионов евро. Частично новинку будут финансировать частные корпорации и физические лица.
Для постройки «дерева цапли» открыли специальный фонд «Heron Tree Endowment Fund». Авторы проекта обратились к пользователям Сети с просьбой принять участие в создании уникальной скульптуры. Разработчики захотели оживить воображаемый мир и сделать новинку, которая «встретит» через столетие внуков нынешнего поколения. В Сети также опубликовали видеоролик, где частично показали свою работу.
На одной строительной площадки встретились инженеры, плотники и скульпторы. На сегодняшний день все прототипы и материалы находятся на стадии исследования. Руководители компании La Machine создают «живые» шоу по всему миру и собирают каждый раз более миллиона зрителей.
Автор: Татьяна Кравченко