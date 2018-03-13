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Во Франции инженеры La Machine строят движущееся сказочное «дерево цапли»
Во Франции инженеры из компании La Machine намерены построить инновационное 35-метровое «дерево цапли», которое должно стать настоящим прорывом. На сегодняшний день специалисты пытаются собрать средства для реализации проекта.

Во Франции инженеры La Machine строят движущееся сказочное «дерево цапли»


Диаметр «дерева цапли» составит 50 метров, а высота – 35 метров. По словам французских инженеров, подобная работа стала для них вызовом. Над созданием скульптуры эксперты трудятся уже на протяжении 4 лет. Они захотели поделиться с обществом промышленным и техническим взрывом. Для успешной реализации проекта руководителям компании необходимо собрать 35 миллионов евро. Частично новинку будут финансировать частные корпорации и физические лица.

Во Франции инженеры La Machine строят движущееся сказочное «дерево цапли»


Для постройки «дерева цапли» открыли специальный фонд «Heron Tree Endowment Fund». Авторы проекта обратились к пользователям Сети с просьбой принять участие в создании уникальной скульптуры. Разработчики захотели оживить воображаемый мир и сделать новинку, которая «встретит» через столетие внуков нынешнего поколения. В Сети также опубликовали видеоролик, где частично показали свою работу.



На одной строительной площадки встретились инженеры, плотники и скульпторы. На сегодняшний день все прототипы и материалы находятся на стадии исследования. Руководители компании La Machine создают «живые» шоу по всему миру и собирают каждый раз более миллиона зрителей.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 13:04
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