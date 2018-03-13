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Компания Essential запатентовала переднюю камеру, встроенную в дисплей
Разработчик Essential оформил патент на переднюю камеру для смартфонов, которая будет встроена в дисплей. Соответствующая заявка была подана компанией еще в феврале 2017 года, но в Сети “всплыла” только сейчас.

Компания Essential запатентовала переднюю камеру, встроенную в дисплей

Согласно принципу технологии от Essential, LCD-экран может быть частично сделан из прозрачных элементов, что предоставляет возможность разместить камеру под «существенно прозрачной» частью экрана и отключить указанную часть дисплея в процессе съемки. Другой подход подразумевает, что экран окажется полностью полупрозрачным, имеются также и другие способы реализации такого нестандартного замысла.

Многие производители пытаются найти решение проблемы размещения фронтальной камеры у динамика, задействуя самые разные способы. Однако вариант от Essential, если такой замысел все же реализуют, может оказаться наиболее изящным из существующих. При этом эксперты подчеркивают, что за патентом далеко не всегда следует воплощение проекта в жизнь, и таким образом обычно просто резервируют интересные идеи для будущих разработок.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:30
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