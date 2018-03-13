Ученые из России помогут добывать больше нефти
Ученые-физики из МГУ и РАН, при помощи коллег из зарубежных организаций, разработали новый и удобный алгоритм, помогающий в просчетах поведения нефти и жидкостей внутри горных пород. Данная технология позволяет намного больше и дольше эксплуатировать месторождения углеводородов.
В настоящее время все месторождения нефти содержат огромные запасы углеводородов, однако часть из них является фактически недоступной из-за неэффективной методики эксплуатации, отмечают ученые. В большинстве случаев, из скважин выкачивается жидкость, состоящая из воды, а не из топлива, которое по-разному себя ведет внутри пород с течением времени. Согласно новому алгоритму российских физиков, эксплуатация имеющихся скважин может увеличиться по объему добываемой нефти и длительности их использования на 50%.
Ранее решением данного вопроса занималось множество ученых, однако они столкнулись с преградой в виде необходимости огромного количества вычислительных ресурсов. Теперь российские физики приняли решение использовать математическую идею, которую разработали еще в середине прошлого века. В основе нее лежит методика разбиения компьютерной модели на воксели. Они представлены в виде своеобразных трехмерных пикселей, которые нет необходимости разделять на блоки, формирующие определенную сетку. Каждый из них предоставляет информацию о поведении нефти и других жидкостей внутри, поэтому расчеты упрощаются и могут проводиться параллельным образом. Новую методику разработчики успешно протестировали на залежах нефти в Тюмени.
В настоящее время все месторождения нефти содержат огромные запасы углеводородов, однако часть из них является фактически недоступной из-за неэффективной методики эксплуатации, отмечают ученые. В большинстве случаев, из скважин выкачивается жидкость, состоящая из воды, а не из топлива, которое по-разному себя ведет внутри пород с течением времени. Согласно новому алгоритму российских физиков, эксплуатация имеющихся скважин может увеличиться по объему добываемой нефти и длительности их использования на 50%.
Ранее решением данного вопроса занималось множество ученых, однако они столкнулись с преградой в виде необходимости огромного количества вычислительных ресурсов. Теперь российские физики приняли решение использовать математическую идею, которую разработали еще в середине прошлого века. В основе нее лежит методика разбиения компьютерной модели на воксели. Они представлены в виде своеобразных трехмерных пикселей, которые нет необходимости разделять на блоки, формирующие определенную сетку. Каждый из них предоставляет информацию о поведении нефти и других жидкостей внутри, поэтому расчеты упрощаются и могут проводиться параллельным образом. Новую методику разработчики успешно протестировали на залежах нефти в Тюмени.
Автор: Татьяна Свиридова