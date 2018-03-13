В бенчмарке Geekbench засветился ASUS ZenFone 5 Max с чипом Snapdragon 660
На просторах бенчмарка Geekbench засветился смартфон ASUS ZenFone 5 Max, оснащенный процессором Snapdragon 660. Официально устройство представители тайваньского бренда пока не анонсировали.
В бенчмарке смартфон упоминается как ASUS_X00QD, однако эксперты полагают, что это зашифрованный ZenFone 5 Max. Известно, что помимо чипсета Snapdragon 660, устройство также получит 4 ГБ “оперативки”, а в качестве операционной системы должна выступить Android 8.0 Oreo. В одноядерном тесте разработке тайваньской компании удалось набрать почти 1520 баллов, пока в многоядерном результат составил 5386 баллов. Схожие результаты демонстрирует Vivo X20 Plus.
Каких-либо дополнительных сведений о новом ASUS ZenFone 5 Max пока не предоставляется. Неизвестно, когда состоится официальный релиз смартфона, а также какой окажется его стоимость после поступления на рынок. Некоторые эксперты считают, что произойти это должно до конца весны.
Ранее в рамках выставки MWC-2018 дебютировали безрамочные смартфоны ZenFone 5.
В бенчмарке смартфон упоминается как ASUS_X00QD, однако эксперты полагают, что это зашифрованный ZenFone 5 Max. Известно, что помимо чипсета Snapdragon 660, устройство также получит 4 ГБ “оперативки”, а в качестве операционной системы должна выступить Android 8.0 Oreo. В одноядерном тесте разработке тайваньской компании удалось набрать почти 1520 баллов, пока в многоядерном результат составил 5386 баллов. Схожие результаты демонстрирует Vivo X20 Plus.
Каких-либо дополнительных сведений о новом ASUS ZenFone 5 Max пока не предоставляется. Неизвестно, когда состоится официальный релиз смартфона, а также какой окажется его стоимость после поступления на рынок. Некоторые эксперты считают, что произойти это должно до конца весны.
Ранее в рамках выставки MWC-2018 дебютировали безрамочные смартфоны ZenFone 5.
Автор: Марина Вебер