Центробанк планирует ужесточить правила учета залогов по кредитам
Центробанк планирует в дальнейшем ужесточить требования учета залогов по кредитам и ввести уголовную ответственность за нарушение установленных правил. Регулятор намерен простимулировать финансовые организации оценивать возможные риски.
Представители Центробанка опубликовали доклад, где заявили об ужесточении требований учета залогов. Такие меры помогут лишить возможности использовать инструмент, скрывающий недостаток капитала. Регулятор фиксирует случаи вывода ликвидных активов, включая ценные бумаги или недвижимость. При этом сохраняется неподтвержденная платежеспособность, а капитал растрачивается.
Центробанк хочет расширить свои полномочия и получить право запрещать проведение банками операции по прекращению договоров об обеспечении. Также специалисты изучают возможные варианты предотвращения залогов в кредитных организациях и вывода активов. В дальнейшем клиентам необходимо будет получать разрешения на учет данных при формировании резервов. Всю информацию об ограничениях станут публиковать на сайтах. За нарушение могут ввести уголовную ответственность.
Ранее сообщалось о планах Минфина РФ расширить функции ломбардов.
Представители Центробанка опубликовали доклад, где заявили об ужесточении требований учета залогов. Такие меры помогут лишить возможности использовать инструмент, скрывающий недостаток капитала. Регулятор фиксирует случаи вывода ликвидных активов, включая ценные бумаги или недвижимость. При этом сохраняется неподтвержденная платежеспособность, а капитал растрачивается.
Центробанк хочет расширить свои полномочия и получить право запрещать проведение банками операции по прекращению договоров об обеспечении. Также специалисты изучают возможные варианты предотвращения залогов в кредитных организациях и вывода активов. В дальнейшем клиентам необходимо будет получать разрешения на учет данных при формировании резервов. Всю информацию об ограничениях станут публиковать на сайтах. За нарушение могут ввести уголовную ответственность.
Ранее сообщалось о планах Минфина РФ расширить функции ломбардов.
Автор: Татьяна Кравченко