Багдасаров о заявлении Генштаба РФ по Сирии: «Правильно»
В Генштабе РФ заявили, что может послужить причиной ответного удара по Сирии. Семен Багдасаров одобрил решение ведомства и сказал: «Правильно». Сведения об этом сообщает «Политэксперт».
Центральный орган военного управления предоставил информационные данные о том, что если российским военным будет угрожать опасность в Сирии, то Москва может выбрать ответную реакцию на агрессивное поведение. Также в Генштабе РФ уточнили, что тоже самое ожидает страну, если произойдет ракетно-бомбовое нападение на территорию Дамаска.
Эксперт по Ближнему Востоку и Азии Багдасаров пообщался с журналистами и дал собственную оценку заявления Генштаба. Специалист объяснил: во-первых – это будет угрожать военным России, а во-вторых, по его словам, в Восточной Гуте будут готовиться террористы, поэтому необходимо ответить, сбивая не только ракеты, но и аппараты под управлением пилотов.
Напомним, Washington Post рассказала о планах США нанести новый удар по армии Асада.
Центральный орган военного управления предоставил информационные данные о том, что если российским военным будет угрожать опасность в Сирии, то Москва может выбрать ответную реакцию на агрессивное поведение. Также в Генштабе РФ уточнили, что тоже самое ожидает страну, если произойдет ракетно-бомбовое нападение на территорию Дамаска.
Эксперт по Ближнему Востоку и Азии Багдасаров пообщался с журналистами и дал собственную оценку заявления Генштаба. Специалист объяснил: во-первых – это будет угрожать военным России, а во-вторых, по его словам, в Восточной Гуте будут готовиться террористы, поэтому необходимо ответить, сбивая не только ракеты, но и аппараты под управлением пилотов.
Напомним, Washington Post рассказала о планах США нанести новый удар по армии Асада.
Автор: Элана Ал-Лами