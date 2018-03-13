Житель Петербурга сломал знакомому нос из-за котенка
В Санкт-Петербурге местный житель сломал своему знакомому нос из-за того, что тот отказался отдавать ему котенка. О происшествии упоминается в сообщении, оставленном на онлайн-портале прокуратуры Северной столицы.
Согласно имеющимся данным, происшествие отмечено еще в ноябре 2017 года в одном из домов, размещенных на проспекте Культуры в Петербурге. Подозреваемый потребовал, чтобы знакомый отдал ему пятимесячного котенка, имевшего черно-белый окрас. Однако в ответ прозвучал отказ, поэтому мужчина решил отомстить “обидчику”, дважды ударив его в нос. Из-за этого медики диагностировали у потерпевшего закрытый перелом костей носа.
После нанесения жертве вреда злоумышленник, который ранее имел проблемы с законом, забрал котенка, распорядившись животным “по собственному усмотрению”. В отношении подозреваемого в итоге возбудили дело, и сейчас прокуратура Калининского района уже озвучила обвинительное заключение. Собранные материалы переданы в суд для последующего рассмотрения. Не уточняется, какая ответственность грозит обвиняемому.
Согласно имеющимся данным, происшествие отмечено еще в ноябре 2017 года в одном из домов, размещенных на проспекте Культуры в Петербурге. Подозреваемый потребовал, чтобы знакомый отдал ему пятимесячного котенка, имевшего черно-белый окрас. Однако в ответ прозвучал отказ, поэтому мужчина решил отомстить “обидчику”, дважды ударив его в нос. Из-за этого медики диагностировали у потерпевшего закрытый перелом костей носа.
После нанесения жертве вреда злоумышленник, который ранее имел проблемы с законом, забрал котенка, распорядившись животным “по собственному усмотрению”. В отношении подозреваемого в итоге возбудили дело, и сейчас прокуратура Калининского района уже озвучила обвинительное заключение. Собранные материалы переданы в суд для последующего рассмотрения. Не уточняется, какая ответственность грозит обвиняемому.
Автор: Марина Вебер