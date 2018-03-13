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В России Минпромторг повысит утильсбор на автомобили в марте
Представители Минпромторга заявили о намерении повысить утильсбор на автомобили в России в марте текущего года. Проведение индексации ставок не должно оказать воздействия на модели отечественных транспортных средств, относящихся к «экономклассу».

В России Минпромторг повысит утильсбор на автомобили в марте


К текущему моменту документ Минпромторга находится на рассмотрении в правительстве. Утильсбор в РФ ввели в 2012 году, когда государство вступило в ВТО. По мнению экспертов, он поддерживает экологическую безопасность, а также помогает сдерживать импорт. При этом отечественным производителям предусматривается выдача некоторых субсидий, покрывающих часть расходов на оплату.

Государство ежегодно получает за утильсбор до 60 миллиардов рублей. На сегодняшний день для легковых автомобилей базовая ставка составляет 20 тысяч рублей, а для грузовых моделей – 150 тысяч. Различные коэффициенты применяются в зависимости от особенностей ТС. В ведомстве утверждали, что показатели увеличатся в среднем на 15%, однако на это будут влиять различные факторы, включая состояние рынка и динамику других платежей.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров ожидает принятия постановления об утильсборе до конца марта.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 14:00
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