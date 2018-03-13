Ученые: Курильщики чаще страдают от психрасстройств и сходят с ума
Курение негативным образом отражается на нервной системе человека, что удалось доказать финским ученым. В частности, курильщики чаще сталкивают с психическими расстройствами и сходят с ума.
Исследования доказали, что даже десяти сигарет в день достаточно для того, чтобы развились проблемы с психическим здоровьем. В группе риска находятся граждане, которые начали увлекаться курением еще с юных лет. Помимо психики, пристрастие к табаку воздействует негативным образом на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а изменения в головном мозге оказываются необратимыми.
В течение длительного времени ученые вели наблюдение за 6 тысячами граждан, которые регулярно проходили медосмотр. Также респонденты делились особенностями своего образа жизни, включая питание и вредные привычки. Сбои в функционировании нервной системы могут быть вызваны постоянным отравлением организма.
Как сообщалось ранее, исследователям удалось установить, что курение посредством системы glo наносит меньше вреда здоровью.
Исследования доказали, что даже десяти сигарет в день достаточно для того, чтобы развились проблемы с психическим здоровьем. В группе риска находятся граждане, которые начали увлекаться курением еще с юных лет. Помимо психики, пристрастие к табаку воздействует негативным образом на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, а изменения в головном мозге оказываются необратимыми.
В течение длительного времени ученые вели наблюдение за 6 тысячами граждан, которые регулярно проходили медосмотр. Также респонденты делились особенностями своего образа жизни, включая питание и вредные привычки. Сбои в функционировании нервной системы могут быть вызваны постоянным отравлением организма.
Как сообщалось ранее, исследователям удалось установить, что курение посредством системы glo наносит меньше вреда здоровью.
Автор: Марина Вебер