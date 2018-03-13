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«Полет в весну»: Китайские ВВС показали в фильме свои достижения за пять лет
Китайские ВВС показали в коротком фильме свои достижения за последние пять лет. Видеоматериал получил название «Полет в весну», кадры которого демонстрируют реальные военные учения с участием истребителей пятого поколения J-20.

«Полет в весну»: Китайские ВВС показали в фильме свои достижения за пять лет


В фильме собраны фрагменты реальных учений военно-воздушной техники. В двухминутном видеоматериале показаны полеты J-20, а также J-16, бомбардировщиков H-6K и тяжелого транспортника Y-20, поступившего на службу в «китайское военное семейство» в течение последней пятилетки.

В конце февраля текущего появился демонстрационный ролик ВВС, на котором был представлен китайский двухместный истребитель J-16 с двумя двигателями и целым набором различных функций. Его действие осуществлялось за пределами прямой видимости, а ведение боевых действий включало режимы «воздух – земля» и «воздух – воздух». В июле прошлого года данный истребитель вместе с собратом J-20 были впервые показаны на параде. По мнению экспертов, последний из них может стать жестким конкурентом для американских F-22 и F-35, так как превосходит их по целому ряду характеристик.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 16:10
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