Борис Галкин протестует против актерской карьеры дочери
В прошлом году в семье Бориса Галкина родилась девочка, которую родители назвали Анной. Известный кинорежиссер рассказал о своем протесте против актерской карьеры дочери. Артист против того, чтобы наследница пошла по его стопам и стала актрисой.
Молодая жена 70-летнего Галкина в 2017 году родила долгожданного ребенка. Несмотря на преклонный возраст, сценариста не беспокоит такая ситуация, наоборот актер утверждает, что с появлением малышки стал чувствовать себя намного бодрее и моложе. Талантливый деятель культуры рассмотрел у наследницы творческие способности. Однако артист не согласен, чтобы девочка выбрала для себя профессию актрисы, потому что, по его мнению, на сегодняшний день отечественная киноиндустрия находится не в лучшем состоянии.
Борис Галкин обратил внимание на то, что Анна очень музыкальная. Супруга кинорежиссера поет для девочки. Маленькая дочка с интересом слушает и даже попадает в ноты. Актер отметил, что наследница зажигает и вдохновляет его сердце.
Молодая жена 70-летнего Галкина в 2017 году родила долгожданного ребенка. Несмотря на преклонный возраст, сценариста не беспокоит такая ситуация, наоборот актер утверждает, что с появлением малышки стал чувствовать себя намного бодрее и моложе. Талантливый деятель культуры рассмотрел у наследницы творческие способности. Однако артист не согласен, чтобы девочка выбрала для себя профессию актрисы, потому что, по его мнению, на сегодняшний день отечественная киноиндустрия находится не в лучшем состоянии.
Борис Галкин обратил внимание на то, что Анна очень музыкальная. Супруга кинорежиссера поет для девочки. Маленькая дочка с интересом слушает и даже попадает в ноты. Актер отметил, что наследница зажигает и вдохновляет его сердце.
Автор: Элана Ал-Лами