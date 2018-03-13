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Борис Галкин протестует против актерской карьеры дочери
В прошлом году в семье Бориса Галкина родилась девочка, которую родители назвали Анной. Известный кинорежиссер рассказал о своем протесте против актерской карьеры дочери. Артист против того, чтобы наследница пошла по его стопам и стала актрисой.

Борис Галкин протестует против актерской карьеры дочери


Молодая жена 70-летнего Галкина в 2017 году родила долгожданного ребенка. Несмотря на преклонный возраст, сценариста не беспокоит такая ситуация, наоборот актер утверждает, что с появлением малышки стал чувствовать себя намного бодрее и моложе. Талантливый деятель культуры рассмотрел у наследницы творческие способности. Однако артист не согласен, чтобы девочка выбрала для себя профессию актрисы, потому что, по его мнению, на сегодняшний день отечественная киноиндустрия находится не в лучшем состоянии.

Борис Галкин обратил внимание на то, что Анна очень музыкальная. Супруга кинорежиссера поет для девочки. Маленькая дочка с интересом слушает и даже попадает в ноты. Актер отметил, что наследница зажигает и вдохновляет его сердце.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 16:36
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