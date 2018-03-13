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Ученые обнаружили связь между температурой тела и ожирением
Испанские ученые университета Сантьяго-де-Компостела после проведения исследования обнаружили связь между температурой тела и ожирением. Одной из причин появления лишнего веса может быть нарушенная работа генов, отвечающих за реакцию на холод.

Ученые обнаружили связь между температурой тела и ожирением


По словам эксперта Альфонсо Реймундез, изменения в структуре компонента ДНК TRPM8 играют большую роль в развитии ожирения. Авторы проекта наблюдали за поведением грызунов, у которых был поврежден данный элемент, отвечающий за реакцию на холод. Специалисты поинтересовались, изменятся ли действия мышей при удалении гена. Как предполагали биологи, животные не смогут чувствовать повышение или снижение температуры, поэтому потеряют больше энергии. Результаты показали, что проведенные эксперименты никак не повлияли на поддержку показателей в пределах нормы.

Научные работники заметили, что при повреждении TRPM8 грызуны в зимнее время чаще страдали от бессонницы и пытались «заесть» стресс. Температура в клетках существенно снижалась. В результате этого у мышей развивалось ожирение. Авторы проекта выяснили, что организм подопытных для разогрева не использовал жировые запасы, а сжигал полезные вещества, попадающие в кровь после еды. Такой процесс особо активно прослеживался, когда животные находились в позднем «подростковом возрасте».

Ранее ученые зафиксировали дефицит цветных материалов в волосах людей, страдающих от ожирения.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 16:20
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