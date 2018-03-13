Mitsubishi Eclipse Cross для рынка России оснастят мотором на 92-м бензине
Модель Mitsubishi Eclipse Cross от японского бренда в версии для российского рынка оснастят мотором на 92-м бензине. Стоимость компактного кроссовера должны озвучить уже 19 марта.
В РФ Mitsubishi Eclipse Cross будет предлагаться с турбомотором объемом 1.5 литра, способным генерировать порядка 150 лошадиных сил. При этом в Европе мощность силовой установки может достигать 163 "лошадей". В качестве трансмиссии выступает механика или вариатор, притом ручная КПП сочетается исключительно с передним приводом, а второй вариант можно использовать с полным приводом.
Оснащение Mitsubishi Eclipse Cross включает колесные диски на 18 дюймов, ряд систем безопасности, функцию подогрева передних сидений, руля и даже лобового стекла, а также панорамную крышу, аудиосистему Rockford Fosgate и многое другое. Весь функционал авто будет зависеть от комплектации. В дилерские центры первые экземпляры компактного кроссовера должны поступить уже до конца апреля этого года, а его стоимость огласят для общественности в марте.
В РФ Mitsubishi Eclipse Cross будет предлагаться с турбомотором объемом 1.5 литра, способным генерировать порядка 150 лошадиных сил. При этом в Европе мощность силовой установки может достигать 163 "лошадей". В качестве трансмиссии выступает механика или вариатор, притом ручная КПП сочетается исключительно с передним приводом, а второй вариант можно использовать с полным приводом.
Оснащение Mitsubishi Eclipse Cross включает колесные диски на 18 дюймов, ряд систем безопасности, функцию подогрева передних сидений, руля и даже лобового стекла, а также панорамную крышу, аудиосистему Rockford Fosgate и многое другое. Весь функционал авто будет зависеть от комплектации. В дилерские центры первые экземпляры компактного кроссовера должны поступить уже до конца апреля этого года, а его стоимость огласят для общественности в марте.
Автор: Марина Вебер