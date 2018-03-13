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Обряд отпевания Олега Табакова будет закрытым по желанию родных
Представители Московской патриархии сообщили о том, что обряд отпевания усопшего Олега Табакова будет закрытым по желанию родных и близких художественного руководителя МХТ имени Чехова. В связи с тем, что общественность не допустят к данному обряду, сведений о том, где он состоится и когда, пока нет.

Обряд отпевания Олега Табакова будет закрытым по желанию родных


Олег Табаков ушел из жизни вчера, 12 марта, в стенах больничного учреждения, где он пребывал с ноября прошлого года. По предварительным данным, прощаться с известным артистом будут в четверг, 15 марта, в его родном МХТ им. Чехова. Похоронят худрука на Новодевичьем кладбище.

По словам Марии Малкиной, которая является помощником худрука МХТ имени Чехова по работе со СМИ, директором театра временно назначен Юрий Кравец. Ранее он был первым заместителем худрука-директора Олега Табакова. Эти меры в театре были приняты согласно уставу, но приказ из Министерства культуры РФ пока не приходил.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 14:26
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