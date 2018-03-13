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Муж погибшей Маши Политовой пообещал рассказать о произошедшем с звездой “Дома-2”
Гражданский муж Маши Политовой, известной по участию в “Доме-2”, пообещал, что наступит день, когда он расскажет, что на самом деле произошло с его избранницей. Открытое письмо мужчина опубликовал 13 марта, в день рождения девушки.

Муж погибшей Маши Политовой пообещал рассказать о произошедшем с звездой “Дома-2”

О смерти Политовой стало известно в конце прошлого года. Звезда “Дома-2” была обнаружена в Подмосковье, что стало ударом для ее семьи и гражданского супруга Артема. В день рождения покойной девушки он признался, что собирался вскоре сделать возлюбленной предложение и стать ее законным мужем, но не успел. “Наступит момент, и расскажу, что произошло”, — пообещал мужчина, уточнив, что произойдет это не сейчас, но в скором будущем.

Раскрывать подробности кончины Марии Политовой ее избранник не стал, но рассказал, что она была очень добрым человеком, и для него оказалось настоящим счастьем повстречать ее. Артем покойную возлюбленную считает своим “ангелом”, испытывая уверенность в том, что никого такого же как она он повстречать в своей жизни уже не сможет.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:50
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