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Лучшими поездами РФ назвали «Иртыш», «Аллегро» и «Ласточка-премиум»
Представители сервиса путешествий «Туту.ру» составили рейтинг самых комфортабельных поездов, которые курсируют по России. В результате опросов самыми лучшими поездами РФ были названы «Иртыш», «Аллегро» и «Ласточка-премиум», которые следуют из Новосибирска в Омск, Санкт-Петербурга в Хельсинки и сообщением Ростов-на-Дону – Краснодар.

Лучшими поездами РФ назвали «Иртыш», «Аллегро» и «Ласточка-премиум»


Пользователям сервиса «Туту.ру» было предложено оценить свыше 700 поездов по параметрам комфорта. В десятку лидеров попали также поезда: «Красный Яр», следующий из Новосибирска в Красноярск; «Ласточка-премиум», который перевозит пассажиров из Ростова-на-Дону в Новороссийск; «Гранд Экспресс» сообщением столица – Санкт-Петербург. Пользователи сервиса путешествий отметили и такие поезда, следующие из Москвы в Хельсинки, Кемерово и Белгород: «Лев Толстой», «Кузбасс» и «Белогорье». Замкнул ТОП-10 поездов «Дневной экспресс» сообщением Самара — Пенза.

Лучшими поездами РФ назвали «Иртыш», «Аллегро» и «Ласточка-премиум»


Пассажиры в первую очередь обращают внимание на чистоту вагонов и новизну составов. Немаловажным при путешествиях на поездах России является также удобство спального места, наличие телевизора и Wi-Fi в купе, чистота туалетов, наличие дорожных наборов и вкусного питания. Значительное внимание пользователи сервиса путешествий обратили и на воспитанность и вежливость персонала поездов.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 16:00
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