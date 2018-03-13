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В Toyota извинились за слишком долгую работу над новой Supra
Представители японской компании Toyota извинились перед поклонниками бренда за слишком долгую работу над новой версией модели Supra. По мнению главного инженера фирмы Тетсуя Тада, выпустить спорткар следовало уже давно.

В Toyota извинились за слишком долгую работу над новой Supra

Тада пояснил, что в Toyota хотели бы, чтобы презентация обновленной версии Supra состоялась раньше. 15 лет, по его мнению, это слишком долгий срок, но при этом производитель благодарен всем, кто в это время оказывал свою поддержку. Инженер рассказал, почему компания решила сотрудничать с BMW, отмечая, что архитектура моделей бренда оказалась наиболее подходящим вариантом для японской фирмы.

О новом спорткаре пока нет точных сведений, но ожидается, что его оснастят мотором объемом 3.0 литра, а платформу Supra разделит с моделью BMW Z4 нового поколения. Впрочем, настройка у авто должна быть разной, а сходство окажется минимальным. Прототип GR Supra Racing Concept Toyota презентовала широким массам в рамках автошоу в Женеве.

Ранее Toyota показала Auris нового поколения.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:55
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