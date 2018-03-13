Ученые из Томска нашли новый вид ядовитой рыбы фугу
Ученые из Биологического института ТГУ в Томске обнаружили новый вид рыбы фугу в водах Сахалина. Появление новых иглобрюхих рыб, которые в Японии считаются деликатесом, подтвердили коллеги российских специалистов из Токио.
Не так давно исследователи обнаружили странную рыбу в акватории Сахалина. Она была названа «узорчатой рыбой-собакой», однако позже появилось предположение, что странная рыба относится к разновидности фугу. Чтобы разъяснить ситуацию исследователи обратились за помощью к коллегам из Токио, которые подтвердили данные предположения.
Название «узорчатая рыба-собака» не случайно выбрано для данного вида рыб, так как их тело окрашено в светло-коричневый цвет, усыпанное множеством белых пятен. По словам российских ученых, в последнее время в водах Сахалина замечены и другие непривычные для данного региона водные обитатели, такие как скаты и акулы. Средой их жизни считаются более теплые воды, а их появление в данном месте пока не получило объяснения в научной среде. Предполагается, что на ситуацию влияют ответвления течений или изменения в климате.
Не так давно исследователи обнаружили странную рыбу в акватории Сахалина. Она была названа «узорчатой рыбой-собакой», однако позже появилось предположение, что странная рыба относится к разновидности фугу. Чтобы разъяснить ситуацию исследователи обратились за помощью к коллегам из Токио, которые подтвердили данные предположения.
Название «узорчатая рыба-собака» не случайно выбрано для данного вида рыб, так как их тело окрашено в светло-коричневый цвет, усыпанное множеством белых пятен. По словам российских ученых, в последнее время в водах Сахалина замечены и другие непривычные для данного региона водные обитатели, такие как скаты и акулы. Средой их жизни считаются более теплые воды, а их появление в данном месте пока не получило объяснения в научной среде. Предполагается, что на ситуацию влияют ответвления течений или изменения в климате.
Автор: Татьяна Свиридова