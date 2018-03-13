«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал Сингапур
Специалисты корпорации Intel и консалтинговой компании Juniper Research провели исследование, в результате которого «самым умным» городом планеты в 2017 году был признан Сингапур. Эксперты брали во внимание степень развития интернет-технологий, а также их уровень проникновения в общественную жизнь различных городов.
Сингапур показал самые высокие баллы в таких сферах, как здравоохранение и общественная безопасность. Также «самый умный» город эксперты отметили за мобильность и производительность. Азиатский Сингапур обеспечил пожилым людям отличную возможность – удаленно общаться с медицинским персоналом по поводу состояния здоровья. Эта функция стала возможна благодаря современному техническому обеспечению клиник.
В городе-государстве была внедрена специальная компьютерная система, благодаря которой значительно была улучшена дорожная сеть Сингапура. Эти нововведения помогают экономить ежегодно до 60 часов личного времени азиатских водителей. Полицейские, в свою очередь, оперативно реагируют на правонарушения на дорогах, так как установлена современная система видеонаблюдения.
Вторую строчку в рейтинге «самых умных» городов занял Лондон, а тройку лидеров замкнул Нью-Йорк. Четвертая и пятая строчка достались Чикаго и Сан-Франциско. Среди европейских городов были отмечены Барселона и Берлин.
Сингапур показал самые высокие баллы в таких сферах, как здравоохранение и общественная безопасность. Также «самый умный» город эксперты отметили за мобильность и производительность. Азиатский Сингапур обеспечил пожилым людям отличную возможность – удаленно общаться с медицинским персоналом по поводу состояния здоровья. Эта функция стала возможна благодаря современному техническому обеспечению клиник.
В городе-государстве была внедрена специальная компьютерная система, благодаря которой значительно была улучшена дорожная сеть Сингапура. Эти нововведения помогают экономить ежегодно до 60 часов личного времени азиатских водителей. Полицейские, в свою очередь, оперативно реагируют на правонарушения на дорогах, так как установлена современная система видеонаблюдения.
Вторую строчку в рейтинге «самых умных» городов занял Лондон, а тройку лидеров замкнул Нью-Йорк. Четвертая и пятая строчка достались Чикаго и Сан-Франциско. Среди европейских городов были отмечены Барселона и Берлин.
Автор: Ирина Доброва