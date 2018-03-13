Apple приблизилась к капитализации в $1 трлн
Компания Apple оказалась как никогда близка к капитализации в 1 трлн долларов. Впрочем, аналитики предполагают, что уже в августе Amazon может обойти разработчика в этой сфере.
В минувший понедельник акции Apple в рамках проходивших торгов успели подняться до 182 долларов за одну единицу. В итоге суммарная капитализация американской компании составила свыше 925 млрд долларов. Впрочем, к моменту закрытия торгов стоимость акций сократилась до 181,4. Итоговая же капитализация разработчика остановилась на сумме в 924 млрд. Alphabet и Amazon, являющиеся ближайшими конкурентами “яблочной” фирмы, уступают ей соответственно на 100 и 150 млрд долларов.
По данным медиакомпании Thomson Reuters, уже к концу лета по объему капитализации Apple уступит Amazon, поскольку у последней акции выросли на более чем 87%, а у конкурента — всего на 30%. Это значит что догнать и даже обойти соперника интернет-сервис сможет в августе.
Ранее стало известно, что в новом iPhone Apple решит отказаться от “челки”.
В минувший понедельник акции Apple в рамках проходивших торгов успели подняться до 182 долларов за одну единицу. В итоге суммарная капитализация американской компании составила свыше 925 млрд долларов. Впрочем, к моменту закрытия торгов стоимость акций сократилась до 181,4. Итоговая же капитализация разработчика остановилась на сумме в 924 млрд. Alphabet и Amazon, являющиеся ближайшими конкурентами “яблочной” фирмы, уступают ей соответственно на 100 и 150 млрд долларов.
По данным медиакомпании Thomson Reuters, уже к концу лета по объему капитализации Apple уступит Amazon, поскольку у последней акции выросли на более чем 87%, а у конкурента — всего на 30%. Это значит что догнать и даже обойти соперника интернет-сервис сможет в августе.
Ранее стало известно, что в новом iPhone Apple решит отказаться от “челки”.
Автор: Марина Вебер