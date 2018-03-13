В Москве клиент секс-шопа устроил в магазине тест-драв искусственной задницы
В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения одного из секс-шопов в Москве. В ролик попал клиент магазина, который устроил тест-драйв искусственной задницы, лежащей на полке с товарами. Видеоматериал опубликован на YouTube.
На видео видно, что мужчина сначала общается с продавцом и рассматривает товар. После того, как продавец покидает рабочее место, клиент обращает внимание на секс-игрушку в виде ягодиц с характерным отверстием.
Мужчина, пользуясь моментом уединения, сначала изучает предмет пальцами, а после этого принимает решение испытать анус в прямом смысле. Ролик получил широкое распространение в соцсетях, а пользователи удивились такому решению клиента.
На видео видно, что мужчина сначала общается с продавцом и рассматривает товар. После того, как продавец покидает рабочее место, клиент обращает внимание на секс-игрушку в виде ягодиц с характерным отверстием.
Мужчина, пользуясь моментом уединения, сначала изучает предмет пальцами, а после этого принимает решение испытать анус в прямом смысле. Ролик получил широкое распространение в соцсетях, а пользователи удивились такому решению клиента.
Автор: Татьяна Свиридова