СМИ: Rockstar Games выпустит премиум-издание GTA V для PS4 и Xbox One
В СМИ появились сведения о том, что компания Rockstar Games выпустит премиум-издание GTА V, предназначенное для Xbox One и PS4, уже в апреле 2018 года. Согласно предположениям экспертов, новое издание может полностью заменить стандартную версию игры, а продавать его планируют по старой цене.
Слухи вокруг выхода Grand Theft Auto V, а именно премиум-издания, появились после того, как один из пользователей форума обнаружил, что на сайте Amazon появились новые страницы с названием Premium Edition GTА V. Но через некоторое время администрация интернет-ресурса убрала эти данные. Если верить публикации, то премиум-издание увидит свет 23 марта, а его стоимость будет 70 евро. Но разработчики эти сведения не подтвердили, поэтому вполне вероятно, что это ошибочная информация.
Предполагается, что в премиум-издание GTА V Rockstar Games внесет дополнения за последние 4 года и набор под названием «Преступная организация», стоимость которого 10 млн игровых долларов.
Слухи вокруг выхода Grand Theft Auto V, а именно премиум-издания, появились после того, как один из пользователей форума обнаружил, что на сайте Amazon появились новые страницы с названием Premium Edition GTА V. Но через некоторое время администрация интернет-ресурса убрала эти данные. Если верить публикации, то премиум-издание увидит свет 23 марта, а его стоимость будет 70 евро. Но разработчики эти сведения не подтвердили, поэтому вполне вероятно, что это ошибочная информация.
Предполагается, что в премиум-издание GTА V Rockstar Games внесет дополнения за последние 4 года и набор под названием «Преступная организация», стоимость которого 10 млн игровых долларов.
Автор: Ирина Доброва