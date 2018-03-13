В Пермском крае из детсада сбежали дети
В городе Краснокамск, входящем в состав Пермского края, из детского сада сбежали дети. О происшествии общественности сообщили в пресс-ведомстве местного отделения Минобразования.
Инцидент отмечен в Прикамье во вторник, 13 марта, когда после прогулки группа детей возвращалась в садик. Когда остальные дети завернули за угол учреждения, две девочки отстали и смогли через забор выбраться на улицу. Обнаружить пропажу удалось уже спустя несколько минут, а сами “беглянки” пояснили, что таким образом хотели проверить воспитателей на бдительность. Родители подавать заявление не стали, объяснив своим детям, почему не стоит без взрослых повторять такие манипуляции и покидать пределы детсада.
В Минобразования Краснокамска рассказали, что в ближайшее время будет решен вопрос о том, как укрепить ограждение вокруг садика, где отмечен указанный инцидент. Кроме того, в детсаде также имеются камеры, а еще там сидит вахтер и в целом учреждение хорошо охраняется, поэтому подобных происшествий повториться не должно.
Инцидент отмечен в Прикамье во вторник, 13 марта, когда после прогулки группа детей возвращалась в садик. Когда остальные дети завернули за угол учреждения, две девочки отстали и смогли через забор выбраться на улицу. Обнаружить пропажу удалось уже спустя несколько минут, а сами “беглянки” пояснили, что таким образом хотели проверить воспитателей на бдительность. Родители подавать заявление не стали, объяснив своим детям, почему не стоит без взрослых повторять такие манипуляции и покидать пределы детсада.
В Минобразования Краснокамска рассказали, что в ближайшее время будет решен вопрос о том, как укрепить ограждение вокруг садика, где отмечен указанный инцидент. Кроме того, в детсаде также имеются камеры, а еще там сидит вахтер и в целом учреждение хорошо охраняется, поэтому подобных происшествий повториться не должно.
Автор: Марина Вебер