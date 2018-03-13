Google и Kitty Hawk представили беспилотное летающее такси Cora
Компания Kitty Hawk, на деятельность которой выделяет средства один из основателей Google Ларри Пейдж, представила в Новой Зеландии революционное беспилотное транспортное средство. Им оказалось летающее такси с электродвигателями, разработка которого шла 8 лет.
На презентации также присутствовала Премьер этой страны Джасинда Ардерн, было объявлено о начале испытаний необычного автомобиля. Однако очевидцы уже на протяжении последних полугода наблюдали тестовые полеты летающего такси, оно получило название Cora. Разработчик Kitty Hawk является калифорнийской компанией и имеет филиал в Новой Зеландии - Zephyr Airworks. Аппарат может двигаться как вертикально, подобно вертолету, так и горизонтально, посадка возможна на крыши зданий. Полной зарядки хватает на 100 км. пути, максимальная скорость составляет 150 км/ч., имеется два пассажирских места.
Власти страны и компания Google планируют в следующие 3 года создать таксопарк таких беспилотных летающих машин, а к 2050 году и вовсе отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Также Джасинда Ардерн заявила, что власти открыты для сотрудничества с людьми, имеющими великие идеи.
На презентации также присутствовала Премьер этой страны Джасинда Ардерн, было объявлено о начале испытаний необычного автомобиля. Однако очевидцы уже на протяжении последних полугода наблюдали тестовые полеты летающего такси, оно получило название Cora. Разработчик Kitty Hawk является калифорнийской компанией и имеет филиал в Новой Зеландии - Zephyr Airworks. Аппарат может двигаться как вертикально, подобно вертолету, так и горизонтально, посадка возможна на крыши зданий. Полной зарядки хватает на 100 км. пути, максимальная скорость составляет 150 км/ч., имеется два пассажирских места.
Власти страны и компания Google планируют в следующие 3 года создать таксопарк таких беспилотных летающих машин, а к 2050 году и вовсе отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Также Джасинда Ардерн заявила, что власти открыты для сотрудничества с людьми, имеющими великие идеи.
Автор: Северов Андрей