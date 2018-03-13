В Японии возраст достижения совершеннолетия снизили на два года
Власти Японии приняли решение о снижении в стране возраста совершеннолетия на два года. Если раньше полноценными гражданами общества японцы становились в 20 лет, теперь их права расширяются с 18 лет.
Правда, такое изменение будет распространяться отнюдь не на все сферы жизни. К примеру, до 20 лет в Японии по-прежнему нельзя приобрести спиртное или сигареты, а еще увлекаться различными азартными играми. Однако в 18 без разрешения со стороны родителей можно будет связать себя узами брака или оформить кредит. В целом, именно финансовая сторона затронута больше всего. Кроме того, в случае правонарушений к взрослым личностям может применяться более жесткое наказание, чем к несовершеннолетним.
Ранее правительство Японии также снизило возраст, с которого граждане имеют возможность отдавать свой голос на выборах. Таким образом власти надеются сделать молодежь более активной, вовлекая ее в общественную жизнь государства.
Как сообщалось ранее, в Японии для помощи фермерам придумали робота-монстра.
Правда, такое изменение будет распространяться отнюдь не на все сферы жизни. К примеру, до 20 лет в Японии по-прежнему нельзя приобрести спиртное или сигареты, а еще увлекаться различными азартными играми. Однако в 18 без разрешения со стороны родителей можно будет связать себя узами брака или оформить кредит. В целом, именно финансовая сторона затронута больше всего. Кроме того, в случае правонарушений к взрослым личностям может применяться более жесткое наказание, чем к несовершеннолетним.
Ранее правительство Японии также снизило возраст, с которого граждане имеют возможность отдавать свой голос на выборах. Таким образом власти надеются сделать молодежь более активной, вовлекая ее в общественную жизнь государства.
Как сообщалось ранее, в Японии для помощи фермерам придумали робота-монстра.
Автор: Марина Вебер