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В Японии возраст достижения совершеннолетия снизили на два года
Власти Японии приняли решение о снижении в стране возраста совершеннолетия на два года. Если раньше полноценными гражданами общества японцы становились в 20 лет, теперь их права расширяются с 18 лет.

В Японии возраст достижения совершеннолетия снизили на два года

Правда, такое изменение будет распространяться отнюдь не на все сферы жизни. К примеру, до 20 лет в Японии по-прежнему нельзя приобрести спиртное или сигареты, а еще увлекаться различными азартными играми. Однако в 18 без разрешения со стороны родителей можно будет связать себя узами брака или оформить кредит. В целом, именно финансовая сторона затронута больше всего. Кроме того, в случае правонарушений к взрослым личностям может применяться более жесткое наказание, чем к несовершеннолетним.

Ранее правительство Японии также снизило возраст, с которого граждане имеют возможность отдавать свой голос на выборах. Таким образом власти надеются сделать молодежь более активной, вовлекая ее в общественную жизнь государства.

Как сообщалось ранее, в Японии для помощи фермерам придумали робота-монстра.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:39
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