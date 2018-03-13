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Российский бренд Caviar отлил iPhone X в жидком золоте
Российский бренд Caviar, который занимается производством люксовых смартфонов, отлил новый iPhone X в жидком золоте. Информацией об этом поделились в пресс-центре компании сегодня, 13 марта.

Российский бренд Caviar отлил iPhone X в жидком золоте


iPhone X вновь получил в России популярный цвет желтого золота. На корпус новинки бренд Caviar нанес слой драгоценного металла 999 пробы. Также впервые на задней крышке корпуса российская компания воспроизвела лого компании Apple. Покупатели смогут приобрести обновленный iPhone X в двух вариациях: Classic Gold – имеет рельефную поверхность, Classic Liquid Gold – имитирует «текучую» поверхность.

По мнению представителей бренда Caviar, жидкое золото придало iPhone X недостающих харизмы и характера, но при этом, гаджет сохранил свою лаконичность. Стоимость новинки на территории РФ составит 257 тысяч рублей.

На создание дизайна модели Classic Liquid Gold разработчиков вдохновил союз компаний Boucheron и Vertu, который имел место быть 10 лет назад. Несмотря на то, что технологии за это время шагнули далеко вперед, «золото есть и будет настоящей ценностью в нашем мире».

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 18:50
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